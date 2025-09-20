НAВИ в украинском дерби обыграли Passion UA на StarLadder StarSeries Fall 2025
NAVI продолжает выступление в верхней сетке турнира
33 минуты назад
В Будапеште прошли матчи группового этапа StarLadder StarSeries Fall 2025 по CS2, где украинские организации Passion UA и NAVI встретились в верхней сетке.
NAVI одержали уверенную победу 2:0.
На Train, которую выбрали Passion UA, NAVI выиграли 13:6. На Inferno, которую выбрали NAVI, они победили 13:10.
Состав Passion UA: nicx, hallzerk, JT, Kvem, Grim.
Состав NAVI: iM, Aleksib, makazze, w0nderful, b1t.