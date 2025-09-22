Олег Гончар

Финал StarLadder StarSeries Fall 2025 между Natus Vincere и Ninjas in Pyjamas привлек внимание почти 88 тысяч зрителей, сообщил Артем Одинцов.

Украиноязычная трансляция собрала 42,5 тысячи зрителей, что значительно превысило показатель англоязычной – 11,5 тысячи.

Турнир с призовым фондом 500 тысяч долларов завершился победой NAVI над NiP со счетом 2:0. Соревнования проходили в формате онлайн с участием топ-команд Counter-Strike 2.

Популярность украиноязычной трансляции подчеркивает статус NAVI как команды ТИР-1, которая победила на турнире серии ТИР-2.

Напомним, на этом же турнире NAVI победили в украинском дерби.