Денис Седашов

Бывший чемпион мира в лёгком весе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) попробует себя в новом виде единоборств. О переходе украинца в К-1 он лично сообщил в соцсетях вместе с президентом Всеукраинской федерации К-1 Ахмадом Ахмедовым.

Приняли решение удивить себя, ну, и шаг вперед. Так что, К-1, встречай. Денис Берінчик

Беринчик потерял титул WBO в феврале 2025 года, проиграв нокаутом в четвёртом раунде американцу Кейшону Дэвису.

Вечер бокса Беринчик – Кейшон – самое рейтинговое шоу Top Rank в 2025 году.