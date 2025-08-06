Вечер бокса Беринчик – Кишон – самое рейтинговое шоу Top Rank в 2025 году
Неожиданные цифры
около 1 часа назад
Brunch Boxing опубликовал рейтинг трансляций шоу Top Rank на ESPN в 2025 году.
Наибольшее количество зрителей просмотрело поединок бывшего чемпиона мира в легком весе украинца Дениса Беринчика (19-1, 9 КО) против американца Кишона Дэвиса (13-0, 9 КО).
Рейтинг вечеров бокса от Top Rank на ESPN по количеству зрителей в 2025 году:
1. Денис Беринчик против Кишона Дэвиса: 559 000 зрителей
2. Абдулла Мейсон против Джеремии Накатилы: 538 000 зрителей
3. Наоя Иноуэ против Рамона Карденаса: 537 000 зрителей
4. Ксандер Заяс против Хорхе Гарсии: 527 000 зрителей
5. Микаела Майер против Сенди Райан 2: 474 000 зрителей
6. Эмануэль Наваррете против Чарли Суареса: 342 000 зрителей
Напомним, Беринчик хочет драться на голых кулаках на турнире BKFC за $15 млн.