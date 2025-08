🥊 Top Rank Boxing on ESPN Event Viewership Numbers in 2025:



1. Denis Berinchyk vs. Keyshawn Davis: 559,000 viewers



2. Abdullah Mason vs. Jeremiah Nakathila: 538,000 viewers



3. Naoya Inoue vs. Ramon Cardenas: 537,000 viewers



4. Xander Zayas vs. Jorge Garcia: 527,000 viewers… pic.twitter.com/D7CIkIecPi