Олег Гончар

Украинский саночник Андрей Мандзий в комментарии для "Суспільне Спорт" поделился эмоциями после обновления национального рекорда на Олимпиаде-2026.

По словам Мандзия, во время заездов он не ориентировался на рекордные показатели и узнал о достижении уже после финиша.

Мандзий отметил, что предыдущие Олимпийские игры складывались для него значительно сложнее.

«Даже, честно говоря, не следил за рекордами. Приятно. Приятно, потому что на предыдущих Олимпиадах рисковал максимально и не получалось. Не получалось проехать, хотя был в тех заездах, когда финишировал, было хорошее время. И даже тогда еще, раньше, там в восемнадцатом или в двадцать втором году мог быть такой похожий рекорд. К сожалению, не удавалось показать такое время. Сейчас, в принципе, удалось, но это не предел возможностей. Я чувствую, что еще очень много сил и можно улучшить результат». Андрей Мандзий

Напомним, Мандзий стал 12-м на Олимпийских играх-2026, а Антон Дукач 16-м.