Сергей Разумовский

В Братиславе завершился XXVII чемпионат Европы по мини-футболу. В финальном матче сборная Украины встретилась с действующим чемпионом мира Азербайджаном и уступила со счетом 0:2.

Несмотря на поражение в решающем поединке, украинская команда достигла исторического результата. Сине-желтые впервые в истории стали серебряными призерами континентального первенства по мини-футболу.

Финал против Азербайджана стал для сборной Украины завершением успешного турнирного пути. Команда уверенно прошла предыдущие этапы и добралась до решающего матча, где сыграла против одного из сильнейших соперников в мировом мини-футболе.

В полуфинале украинцы провели один из самых ярких матчей турнира, разгромив сборную Венгрии со счетом 5:1. Эта победа позволила Украине впервые пробиться в финал чемпионата Европы и гарантировать себе историческую медаль.

Азербайджан, в свою очередь, вышел в финал после напряженного противостояния с Сербией. Основное время полуфинального матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти азербайджанская команда оказалась сильнее — 3:1.

Таким образом, сборная Украины завершила Евро-2026 по мини-футболу на втором месте. Серебряные награды стали лучшим результатом национальной команды на континентальных первенствах.

Кто играл за сборную Украины по мини-футболу на Евро-2026

Вратари: Ярослав Морикишка, Мирослав Магурский.

Полевые игроки: Андрей Заграничный, Андрей Ковальчук, Станислав Гнатковский, Михаил Грицына, Вадим Иванов, Дмитрий Сорокин, Никита Синицын, Дмитрий Клочко, Сергей Лапа, Андрей Цопа, Игорь Тихненко, Александр Колесников, Денис Бланк, Александр Тарасюк, Артем Сохацкий.