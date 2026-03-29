Владимир Кириченко

В ночь на 29 марта в Сиэтле состоялся турнир UFC Fight Night 271, главным событием которого стал поединок между бывшим чемпионом лиги новозеландцем Исраэлем Адесанья (24-6) и американцем Джо Пайфером (16-3).

Победу в нём одержал 29-летний американец благодаря техническому нокауту во 2-м раунде – Пайфер перевёл соперника в бэк-маунт и начал засыпать его ударами по голове, из-за чего рефери был вынужден остановить бой.

Joe Pyfer KO's Israel Adesanya , Izzy Looked Terriefied pic.twitter.com/hFuakBxFdV — CornerKaos (@CornerKaos) March 29, 2026

Для Джо это четвёртая победа подряд, а для Исраэля – четвёртое поражение подряд.

Ранее Адесанья проиграл Нассурдину Имаову, Дрикусу дю Плессису и Шону Стрикленду.

