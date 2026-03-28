Стало известно, где, когда и с кем Амосов проведет следующий бой в UFC
На украинца ждет второй поединок в сильнейшей лиге мира
около 2 часов назад
Ярослав Амосов / Фото - ВВС
Украинский боец UFC Ярослав Амосов (29-1) проведет следующий бой против Хоэля Альвареса (23-3). Об этом сообщил журналист Альваро Кольменеро.
Поединок состоится 9 мая на UFC 328 в Ньюарке.
В предыдущем бою 14 декабря 2025 года на турнире UFC on ESPN 73 Ярослав победил американца Нила Магни (31-14) удушающим приемом в 1-м раунде.
Ранее Ярослав назвал планы на 2026 год в UFC – нацелен на бывшего чемпиона.
Напомним, Амосов планирует выступать в двух весовых категориях.
