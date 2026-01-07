Олег Гончар

Украинский боец UFC Ярослав Амосов (29-1) планирует провести два, а по желанию три боя в 2026 году. Об этом он заявил в интервью LB.ua.

Уроженец Ирпеня готов поддерживать себя в форме, чтобы быть готовым драться в марте. Основной категорией для него является полусредний вес (77 кг), но при необходимости может выйти и в средний (84 кг), так как его природный вес — 90-92 кг.

Наверное, да, но есть разные мнения. Если понадобится выйти на замену, например, то я буду готов сражаться и в 84 кг. Мой естественный вес — 90–92 кг. Я могу и 77 кг сделать, и 84 — это не проблема. Ярослав Амосов

Амосов дебютировал в UFC в декабре, задушив Нила Магни в первом раунде.