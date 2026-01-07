Олег Шумейко

Боец полусреднего дивизиона UFC Ярослав Амосов (29-1) рассказал в интервью lb.ua о своем пути к самому престижному промоушену в мире:

Это была очень долгая история, очень долгий путь. Не скажу, что это история, которая продолжается после Bellator, нет! Я всю жизнь шёл к тому, чтобы дебютировать в UFC. Я хотел туда войти именно так, как вошёл. Имею в виду, что пришёл туда уже с именем, с титулом. Само подписание контракта было действительно долгим. Я думал, что вот сейчас проведу последний бой в Bellator (17 ноября 2023 года) и быстро меня подпишет UFC, но, как мы видим, дебютировал я только сейчас. Это долгий процесс, очень много подводных камней, но эта индустрия так работает.

Что почувствовали, когда подписали-таки контракт?

Кайф! Не могу сказать, что это что-то совсем другое. Это всё равно поединки, к которым ты максимально ответственно готовишься. Бой происходит так же, так же всё проходит в клетке... Однако всё равно ощущения другие. Представляете, твоё имя объявляет Брюс Баффер (американский конферансье поединков ММА). Мне кажется, что каждый боец ММА хочет почувствовать, как он объявляет именно его имя. Когда он меня объявлял, хотелось просто обнять его (смеется).

Поделитесь, пожалуйста, подробностями контракта с UFC. Какое количество боёв предусмотрено?

Да, я подписался на пожизненное рабство (смеется), но хотел к этому прийти. Следующий вопрос.

