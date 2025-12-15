Амосов – о дебюте в UFC: «За победами стоит большая команда и большая поддержка»
Звезда украинского ММА начала свой путь к титулу лиги
около 2 часов назад
Ярослав Амосов / Фото - ВВС
Украинский боец полусреднего дивизиона UFC Ярослав Амосов (29-1) поблагодарил свою команду после победы в дебютном поединке в американской лиге.
«За победами стоит большая команда и большая поддержка. Всем спасибо, вместе мы сила.
Продолжение следует».
Напомним, на турнире UFC on ESPN 73 Ярослав провел бой против американца Нила Магни и победил удушающим приемом в 1-м раунде.
Поделиться