Амосов – о дебюте в UFC: «Немного сдерживал себя, не хотелось горячиться»
Ярослав признался, что хотел почувствовать атмосферу, из-за чего не использовал все шансы
около 1 часа назад
Боец полусреднего дивизиона Ярослав Амосов (29-1) высказался в интервью lb.ua о первом поединке в UFC:
Понятно, что я хотел сделать это быстро и красиво. Вышло так, как вышло. Я готовился на полный бой. У этого бойца есть такая фишка, что он может проигрывать два раунда, а в третьем включиться и выиграть. Я был к этому готов, но понимал, что должен его переиграть. Теперь относительно самого боя. В первый раз, когда я прижал его к сетке, многие подумали, что это он так защитился. На самом деле я его отпустил… Подумал, что это первый раунд, хотелось почувствовать бой, атмосферу, понять, что и как. В целом бой проходил нормально, я всё видел, всё чувствовал. Я даже сказал бы, что немного сдерживал себя, не хотел горячиться.
