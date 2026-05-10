Сергей Разумовский

Украинский боец Ярослав Амосов (30-1) успешно провел поединок на турнире UFC 328, где его соперником стал испанец Хоэль Альварес (23-4). Встреча оппонентов в полусреднем весе завершилась досрочной победой украинца во втором раунде.

Амосов, который подходил к бою с профессиональным рекордом 29 побед и 1 поражение, с первых минут продемонстрировал уверенность, контроль и преимущество над соперником. Украинец не позволял Альваресу навязать собственный сценарий боя.

Бой проходил в «Пруденшл-центре». Во втором раунде Амосов сумел перевести противостояние в удобное для себя русло и заставил соперника сдаться. Альварес капитулировал за 1 минуту 13 секунд до окончания второго раунда, после чего рефери остановил поединок и зафиксировал победу украинского спортсмена.

Статистика боя также подтвердила преимущество Амосова. Украинец нанес 22 точных удара из 34 попыток, тогда как его соперник смог достичь цели только 9 ударами из 23. Кроме того, Амосов активно использовал борцовские навыки и провел шесть успешных тейкдаунов из одиннадцати попыток, что стало одним из ключевых факторов его доминирования в октагоне.

Для Хоэля Альвареса, который до этого поединка имел рекорд 23 победы и 3 поражения, бой против Амосова стал серьезным испытанием. Испанец пытался соответствовать украинцу, однако не смог сдержать его темп, борьбу и контроль в партере.

Благодаря этой победе Ярослав Амосов улучшил свой профессиональный рекорд до 30 побед при одном поражении. А в UFC для украинца это был второй бой.