Официально: Белград примет дебютное шоу UFC
Шоу пройдет 1 августа
около 3 часов назад
UFC официально анонсировал дебютный турнир в Сербии. Событие состоится 1 августа в Белграде.
В настоящее время организация открыла регистрацию на раннюю продажу билетов на официальном сайте.
Сербия, мы уже в пути! Октагон впервые приземляется в Белграде!
Состав участников и файт-кард будут опубликованы позже.
