Амосов vs Альварес. Битва взглядов перед боем на UFC 328: видео
Для украинца это будет второй поединок в американской лиге
Украинский боец UFC Ярослав Амосов (29-1) и испанец Хоель Альварес (23-3) провели финальную битву взглядов перед очным поединком.
Поединок в полусреднем весе состоится 9 мая на UFC 328 в Ньюарке.
Амосов дебютировал в UFC 14 декабря 2025 года на турнире UFC on ESPN 73. Он победил американца Нила Магни (31-14) удушающим приемом в первом раунде.
Амосов и Альварес взвесились накануне очного боя на шоу UFC 328.
