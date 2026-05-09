Амосов и Альварес взвесились накануне очного поединка на шоу UFC 328
Бой состоится в полусреднем весе
Альварес и Амосов / Фото - YouTube
Украинский боец полусреднего дивизиона UFC Ярослав Амосов (29-1) и испанец Хоэль Альварес (23-3) прошли процедуру взвешивания.
Бойцы показали одинаковый вес.
Поединок в рамках полусредней весовой категории состоится 9 мая на UFC 328 в Ньюарке.
Результаты взвешивания:
Ярослав Амосов – 77 кг
Хоэль Альварес – 77 кг
Амосов дебютировал в UFC 14 декабря 2025 года на турнире UFC on ESPN 73. Он победил американца Нила Магни (31-14) удушающим приемом в первом раунде.
