Денис Седашов

Украинский боец UFC Ярослав Амосов (29-1) поделился ожиданиями от будущего противостояния с испанцем Хоэлем Альваресом (23-3). Боксер отметил, что в настоящее время полностью сосредоточен на поединке и не рассматривает дальнейшие титульные перспективы. Слова приводит UFC.

Он боец, я боец. Это наша работа. И я думаю, что это хороший бой. Многие люди знают этого парня, некоторые знают меня. Это интересный поединок — на 100%. Мне это нравится, потому что каждый раз это интересный бой. Увидим это уже в октагоне. Но я думаю, что и он, и я — мы готовы к полному бою. Если я смогу — конечно, я это сделаю. Если мне нужно драться три раунда — окей, давайте драться три раунда. Ты должен быть готов ко всему. Я сейчас не думаю о поясе, не думаю о других соперниках. Я сейчас думаю только о своем оппоненте, потому что бой уже в субботу. Я думаю о нем, а потом посмотрим. Потому что можно говорить о всем, но это невозможно — сейчас у тебя есть только твой соперник. Ярослав Амосов

Бой в полусреднем дивизионе состоится 9 мая на шоу UFC 328 в Ньюарке.

Амосов вошел в топ-15 рейтинга UFC в полусреднем дивизионе.