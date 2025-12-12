Амосов: «Я спокоен. Сделал все, что должен был сделать»
Украинец спокоен перед боем с Магни
27 минут назад
Ярослав Амосов
Боец полусреднего веса украинец Ярослав Амосов (28-1) в Instagram обратился к болельщикам перед боем с американцем Нилом Магни (31-13) на UFC Vegas 112.
«Вес сделан.
Взвешивание позади, этап подготовки закрыт.
Я спокоен. Сделал всё, что должен был сделать.
Завтра-работа.
Спасибо всем, кто верит и ждёт».
Бой Амосова против Магни состоится 13 декабря в UFC APEX, Лас-Вегас. Для Амосова это дебют в UFC.