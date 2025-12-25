Аскрен: «Усман не заслуживает титульного боя, Герри — следующий претендент»
Ветеран ММА оценил ситуацию в полусреднем весе UFC
около 1 часа назад
Американский ветеран единоборств Бен Аскрен (19-2) поделился мыслями о текущей ситуации в полусреднем весе UFC. Слова спортсмена привел портал mmajunkie.usatoday.com.
«Знаю, у нас были разногласия, и я не хочу звучать предвзято, но Усман не заслуживает на титульник. Он долго держал пояс, но это было давно, а в последнее время чаще проигрывает. Новые ребята сделали достаточно, чтобы претендовать на титул. Пусть мне и не нравится Иен Герри, но он заслуживает стать следующим претендентом».
Усман (21-4) в последний раз дрался в июне, победив Хоакина Бакли.
Герри (17-1) идет на серии из двух побед в UFC над Карлосом Пратесом и Белалом Мухаммадом.
