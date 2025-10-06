Аспиналл — о Мерабе Двалишвили: «Это настоящий машина»
Британский чемпион UFC назвал грузина одним из самых опасных бойцов лиги
19 минут назад
Фото: Getty Images
Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл в социальной сети высоко оценил выступление грузинского бойца Мераба Двалишвили после его победы на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.
Аспиналл признался, что впечатлен формой Мераба:
Я бы не хотел выходить в октагон против Мераба — его просто невозможно остановить.
