HTML

Шахтер потерпел сокрушительное поражение от ЛНЗ со счетом 1:4 в матче восьмого тура чемпионата Украины.

После финального свистка главный тренер донецкой команды Арда Туран признался, что чувствует опустошенность из-за такого результата. Он также подчеркнул, что не собирается искать оправдания неудачному выступлению своей команды.

«Хочу поздравить ЛНЗ, нашего соперника. Они действительно сыграли сегодня лучше и полностью заслужили этот результат. Честно говоря, думаю, это мой худший день с тех пор, как я начал работать главным тренером. То, что я сегодня ощущаю, это действительно опустошение.

Наверное, такое чувство у меня впервые за тренерскую карьеру. Я принимаю всю ответственность: когда команда пропускает четыре мяча в домашней игре – это полностью моя ответственность, которой я не буду избегать.

После поражений искать какие-то оправдания негативному результату – самое легкое, что может быть. И, безусловно, я мог бы к этому прибегнуть, однако с моего первого дня пребывания в клубе я подчеркнул: я здесь, чтобы находить решения для тех сложных ситуаций, которые окружают наш футбол.

Безусловно, эти условия далеки от идеальных и они точно не способствуют какому-то полноценному развитию нашего футбола, однако они одинаковы для всех, и у нас нет никаких привилегий или, наоборот, их отсутствия», – цитирует Турана пресс-служба донецкого клуба.