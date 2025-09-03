Олег Гончар

Экс-чемпион UFC и нынешний комментатор Майкл Биспинг назвал россиянина Ислама Махачева (27-1) величайшим бойцом в истории лёгкого веса, но предположил, что действующий чемпион полусреднего веса Джек Делла Маддалена (18-2, 12 KO) может его победить. Об этом он заявил на YouTube-канале Bloody Elbow.

Махачев, который оставил титул в лёгком весе и перешёл в полусредний, встретится с австралийцем 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке за пояс Делла Маддалены.

«Махачев – опытный боец и, возможно, лучший в легком весе в истории ММА. Но не удивляйтесь, если Джек добьется своего». Майкл Биспинг

Последний бой Махачева состоялся в январе 2025 года, когда он победил Ренато Мойкано удушающим приёмом, а Делла Маддалена завоевал титул в мае, победив Белала Мухаммада.