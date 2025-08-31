Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что организация достигла окончательного соглашения о проведении турнира на территории Белого дома 4 июля 2026 года, то есть в День независимости США.

«Это был замечательный день, я только что вылетел из Вашингтона.

Шоу на территории Белого дома в силе. Я расскажу обо всем более подробно в течение ближайших двух недель.

Сегодня мы все согласовали».