UFC проведет шоу на территории Белого дома, известны сроки грандиозного события
Президент лиги достиг исторического соглашения
около 1 часа назад
Вайт и Трамп / Фото - Yahoo
Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что организация достигла окончательного соглашения о проведении турнира на территории Белого дома 4 июля 2026 года, то есть в День независимости США.
«Это был замечательный день, я только что вылетел из Вашингтона.
Шоу на территории Белого дома в силе. Я расскажу обо всем более подробно в течение ближайших двух недель.
Сегодня мы все согласовали».
