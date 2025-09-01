Переход нападающего киевского Динамо Владислава Ваната в испанскую Жирону официально завершен. Форвард национальной сборной Украины подписал с клубом из Ла Лиги полноценный контракт. Лучший бомбардир УПЛ последних двух сезонов успешно прошел медосмотр и оформил соглашение с новым клубом, о чем сообщила пресс-служба Динамо.

Сумма сделки составила 20 миллионов евро, а срок контракта с Жироной рассчитан на пять лет. В составе испанской команды уже выступают украинские футболисты Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

Ванат является воспитанником Динамо. Свой дебютный матч за первую команду он провел в мае 2021 года. За это время нападающий сыграл 119 официальных встреч, отметившись 50 голами и 19 результативными передачами.

