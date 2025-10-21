Олег Гончар

Американский легковес UFC Дрю Добер (28-15) одержал победу над канадцем Кайлом Преполеком (18-10) в третьем раунде нокаутом на турнире UFC Fight Night 262.

После боя Добер поделился болезненной новостью. Во время тренировочного лагеря его жена Холлис Кейси пережила выкидыш. Этот ребенок должен был стать вторым в их браке. Боец выразил благодарность за поддержку и посвятил победу семье.

До этого поединка Добер проиграл четыре из пяти последних боев и покинул топ-15 рейтинга UFC. Последнюю победу он одержал в октябре 2023 года.

Как сообщалось, Двалишвили хочет провести турнир UFC в Грузии.