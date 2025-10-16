Президент UFC: «Мы даже еще не рассматриваем кард шоу в Белом доме до февраля»
Уайт подтвердил слова президента США
около 1 часа назад
Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, сможет ли экс-чемпион лиги в двух дивизионах Конор Макгрегор выступить на турнире в Белом доме на фоне его отстранения за нарушение антидопинговых правил.
«Мы даже еще не рассматриваем кард шоу в Белом доме до февраля. Мы буквально еще не говорили ни об одном бое для этой карты. Мы даже не начнем до февраля. А что касается того, будет ли он доступен – об этом надо говорить с Джеффом Новицки (вице-президент UFC по вопросам спортсменов – прим.)».
Отстранение Конора будет длиться до марта 2026 года. Ранее 37-летний ирландец заявлял, что подписал соглашение на бой в Белом доме.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил новую дату турнира UFC в Белом доме.
