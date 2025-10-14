Владимир Кириченко

Чемпион UFC в наилегчайшем весе грузин Мераб Двалишвили (21-4) проведет бой с россиянином Петром Яном.

Об этом в прямом эфире в Instagram сообщил президент UFC Дейна Уайт.

Бой пройдет 6 декабря на UFC 323 в Лас-Вегасе.

Для Двалишвили это будет четвертый бой в 2025 году. В ночь на 5 октября Мераб в третий раз защитил титул UFC, победив Кори Сэндхагена.

В ко-мейн ивенте пройдет бой Алешандре Пантожи против Джошуа Вана.

Также в андеркарде состоится бой между Генри Сехудо и Пейтоном Талботтом.