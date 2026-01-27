Олег Гончар

Западные букмекеры опубликовали стартовые коэффициенты на возможный поединок между чемпионом UFC в легком весе Илия Топурия (17-0) и обладателем временного титула Джастин Гетжи (27-5).

Топурия открылся безусловным фаворитом противостояния. Коэффициент на победу действующего чемпиона составляет -600 (1,17), тогда как успех Гетжи букмекеры оценили показателем +400 (5,00). Такая разница свидетельствует о существенном превосходстве испано-грузинского бойца в глазах аналитиков.

При этих котировках ставка в 600 долларов на Топурию принесет только 100 долларов чистой прибыли в случае его победы. В то же время ставка в 100 долларов на Гетжи позволит получить 400 долларов прибыли плюс возврат суммы ставки, если американец сможет одолеть фаворита.

В настоящее время дата возможного чемпионского поединка между Топурией и Гетжи официально не определена, а UFC не делал никаких заявлений по поводу организации этого боя.

Напомним, Гетжи ранее стал претендентом на титул, когда победил Пэдди Пимблетта.