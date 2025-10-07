Топурия объявил о возвращении: «Король возвращается»
Боец пригласил бойцов встать в очередь
Действующий чемпион UFC в легком весе грузин Илия Топурия в социальной сети объявил о своем возвращении в октагон.
Боец заявил, что готов продолжить победную серию и не собирается останавливаться на достигнутом.
Король возвращается. Никто не в безопасности. Становитесь в очередь.
Напомним, свой последний бой Топурия провел 29 июня 2025 года, когда нокаутировал в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в легком весе.
