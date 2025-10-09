Олег Гончар

33-летний экс-боец UFC австралиец Суман Мохтарян был убит 8 октября в пригороде Сиднея. Об этом сообщает MMAJunkie.

Около 18:00 по местному времени полиция прибыла на вызов о выстрелах. На месте они обнаружили Мохтаряна с несколькими огнестрельными ранениями. Несмотря на усилия медиков, боец скончался на месте, не приходя в сознание.

Полиция не подтвердила личность погибшего, но родственники и друзья заявили, что это Мохтарян. Нападение квалифицировано как спланированное.

Ранее на Мохтаряна уже покушались. В феврале 2024 года преступник, замаскированный под курьера доставки еды, обстрелял его возле спортзала, но спортсмен выжил.

Мохтарян, известный выступлениями в UFC, имел карьеру в смешанных единоборствах.

