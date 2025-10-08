Владимир Кириченко

UFC на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг лучших бойцов независимо от весовой категории.

Алекс Перейра поднялся на 4 позиции и теперь занимает 6-е место. В своём последнем бою он победил Магомеда Анкалаева и вернул себе титул чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе.

Бывший чемпион в средней весовой категории Дрикус дю Плесси вошёл в топ-10. Лидирует в рейтинге чемпион UFC в лёгком дивизионе Илия Топурия.

Рейтинг P4P от UFC:

1. Илия Топурия

2. Ислам Махачев

3. Мераб Двалишвили

4. Хамзат Чимаев

5. Алешандре Пантожа

6(10). Алекс Перейра

7(6). Алекс Волкановский

8. Делла Маддалена

9. Том Аспиналл

10(11). Дрикус дю Плесси

Напомним, Перейра после победы над Анкалаевым заявил о готовности сражаться в тяжёлом весе.