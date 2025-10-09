Олег Гончар

25-летнему бойцу смешанных единоборств Раджи Джексону, сыну легендарного экс-чемпиона UFC Куинтона «Рэмпэйджа» Джексона грозит реальный тюремный срок, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на офис прокуратуры.

Раджи предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений за избиение профессионального рестлера Сайко Стю на шоу в Калифорнии в августе.

Если Раджи признают виновным, он может получить до четырех лет лишения свободы за совершенное нападение.

Напомню, Раджа Джексон жестоко избил Сайко Стю на турнире Knokx Pro Wrestling. Во время одной из схваток Раджа поднялся на ринг, схватил Стю, выполнил амплитудный бросок, после чего сел на него и нанес около 20 ударов по лицу.