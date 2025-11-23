Олег Гончар

В Дохе (Катар) Арман Царукян (23-3) победил Дэна Хукера (24-13) в главном бою турнира UFC Fight Night.

В первом раунде армянин попал коленом в голову сопернику при выходе из клинча, а затем развил успех атакой руками, хай-киком, тейкдауном и контролем на земле.

Хукер пытался двигаться, но во втором раунде пропустил второй тейкдаун. Царукян в партере зафиксировал удушающий прием, и Хукер сдался.

Царукян, который не дрался с апреля 2024-го, выиграл свой пятый бой подряд.

