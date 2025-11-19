Президент UFC Дэйна Уайт поделился мыслями о бывшем чемпионе организации Фрэнсисе Нганну. Функционера цитирует vringe.com:

Если у тебя есть контракт с UFC, то ты можешь бесплатно пользоваться всеми услугами Performance Institute. Нганну, черт побери, в прямом смысле слова жил там. Как-то он пришел ко мне в офис. Сердитый, что не получил 50 тысяч долларов – бонус за поединок. Я объяснил, почему бонус достался кому-то другому. Мы поговорили, я собрался уходить, а этот чувак хватает меня за футболку и заталкивает обратно. Я такой: «Руки на**й убрал!» Тогда я понял, кто он такой на самом деле.

Этот чувак совсем не добрый парень. Перед боем с Миочичем он подошел ко мне, схватил и говорит: «Знаешь, что произойдет дальше? После боя ты закажешь мне частный самолет до Парижа». Я расхохотался, говорю: «Ага, все так и будет». Он был уверен в победе, но Миочич тогда выбил из него все финты. Надо было уволить его до х**м того же дня… Я хотел, но меня убедили матчмейкеры. Хотя я им и заявил открытым текстом: «Если чувак показывает тебе, какой он на самом деле, то лучше, бл*, просто поверь ему».

В случае чего у него всегда была отмазка: «Я плохо понимаю английский». И люди велись на это. Говорю вам, нет, бл**, никакого языкового барьера. Просто он ни разу не хороший парень. Чувак ушел, подписал контракт с PFL и саудитами, а сейчас клянчит у меня бой с Джоном Джонсом. Уверен, все они хотели бы никогда не иметь с ним никаких дел. И мне не нужны для этого какие-то подтверждения. Я просто это знаю. Я вел с ним дела. Я знаю, кто он такой на самом деле.