Царукян сразится с Хукером на турнире UFC в Катаре
Второй номер легкого веса встретится с шестым
около 1 часа назад
Царукян — Хукер
Арман Царукян (22-3), второй номер рейтинга UFC в легком весе, проведет бой с шестым номером рейтинга новозеландцем Дэном Хукером (24-12).
Поединок состоится 22 ноября на турнире UFC в Катаре.
35-летний Хукер последний бой провел 17 августа 2024 года против Матеуша Гамрота, которого он победил.
28-летний Царукян в апреле этого года победил эксчемпиона Чарльза Оливейру.
Напомним, ранее Оливейра назвал фаворита в потенциальном бою Топурия — Царукян.