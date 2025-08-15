Дебютный бой непобежденного украинца в UFC перенесен
Он проведет финальный поединок в рамках шоу The Ultimate Fighter 33
около 2 часов назад
Дебютный бой украинского бойца ММА в полусреднем весе Данила Донченко (13-2) на шоу UFC перенесен.
Донченко должен был провести поединок с бразильцем Родриго Сезинандо (10-1) на турнире UFC 319 16 августа в рамках финального поединка шоу The Ultimate Fighter 33.
Как стало известно инсайдеру Аарону Бронстетеру, Сезинандо получил травму.
Журналист Марсель Дорф сообщил, что бой пройдет на турнире Noche UFC, который состоится 13 сентября.
В полуфинале The Ultimate Fighter 33 украинец одержал победу над американцем Мэттом Диксоном (12-2). Донченко представляет команду Даниэля Кормье.
Донченко, который является чемпионом казахстанского промоушена Naiza FC, в случае победы гарантированно получит хороший контракт от UFC.
