Олег Гончар

38-летний экс-чемпион UFC и One Championship в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон в комментарии The Ariel Helwani Show заявил, что считает действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили величайшим бойцом ММА в этой категории, сравнивая его с Домиником Крузом.

«Просто через те, скольких экс-чемпионов UFC побил Мераб, я скажу, что он величайший в легчайшем весе». Деметриус Джонсон

Джонсон отметил, что выбирать между Двалишвили и Крузом сложно, так как Доминик обладает высоким бойцовским IQ, но Мераб впечатляет своей способностью диктовать ход боя.

По словам Деметриуса, грузин эффективно использует один стиль против всех, полагаясь на борьбу и защиту от тейкдаунов, даже без сильных навыков в стойке.