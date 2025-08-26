Олег Гончар

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (20-4) сделал громкое заявление перед боем с Кори Сэндхагеном (18-5) на UFC 320, запланированным на 4 октября 2025 года в Лас-Вегасе, передает Bloody Elbow.

«Я хочу закончить этот бой нокаутом. Уложу Кори Сэндхагена. Прости, малыш Кори, но ты отправишься спать». Мераб Двалишвили

34-летний грузин идет на серии из 13 побед подряд. В своем последнем бою на UFC 316 он одолел Шона О’Мэлли (18-3) удушающим приемом в третьем раунде. В то время как 33-летний Сэндхаген в мае 2025 года нокаутировал Дейвисона Фигейреду (24-5-1) во втором раунде.

Бой станет для Двалишвили третьей защитой титула в легчайшем весе, завоеванного в сентябре 2024 года.

Напомним, Сэндхаген уверен в победе над Двалишвили и в том, что более вынослив.