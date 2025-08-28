Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (20-4) заявил в Full Send Podcast, что готов провести реванш с россиянином Петром Яном (17-5) в ноябре или декабре 2025 года после поединка с американцем Кори Сэндхагеном (18-5).

«Если я выиграю, хочу быстро вернуться в октагон. В декабре или даже в ноябре. Петр Ян — настоящий претендент, он этого заслуживает. Не хочу заставлять его ждать». Мераб Двалишвили

Бой Двалишвили – Сэндхаген состоится 4 октября на UFC 320 в Лас-Вегасе. Грузин уже побеждал Яна единогласным решением судей в марте 2023 года. В настоящее время Мераб имеет серию из 13 побед подряд, а его последний бой завершился удушающим приемом против Шона О'Мэлли.

Напомним, ранее Сэндхаген заявил, что уверен в победе над Двалишвили и в том, что более вынослив.