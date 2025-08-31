Олег Гончар

На турнире Misfits Boxing 22, который состоялся в Манчестере, Англия, американец Диллон Денис (3-0, 2 КО) стал первым чемпионом промоушена в ММА в весе до 77,1 кг, молниеносно победив британца Уоррена Спенсера (0-1).

Это был первый поединок по правилам ММА в истории Misfits Boxing. Денис, известный своим мастерством в бразильском джиу-джитсу, завершил бой уже на 15-й секунде, заставив Спенсера сдаться с помощью гильотины после неудачного обмена ударами в стойке.

Для Дениса это первая победа в ММА с 2019 года, когда он победил Макса Хамфри в Bellator.

Напомним, на турнире Misfits Boxing 22 Даррен Тилл брутально нокаутировал Люка Рокхолда.

Также на турнире Тони Фергюсон выиграл поединок за чемпионский титул по боксу.