Тони Фергюсон одержал первую победу за шесть лет
Экс-чемпион UFC дебютировал на ринге и выиграл техническим нокаутом
около 3 часов назад
В со-главном боксерском поединке турнира Misfits Boxing 22, который состоялся 30 августа в Манчестере, Англия, экс-чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (1-0, 1 КО) одержал первую победу с 2019 года.
Фергюсон досрочно победил филиппинскую звезду промоушена Натанеля Бустаманте (6-3, 5 КО) в бою за временный титул в весовой категории до 74,8 кг.
Фергюсон, дебютировавший в профессиональном боксе после восьми поражений подряд в UFC, в третьем раунде усилил давление, загнал соперника к канатам и обрушил на него серию ударов. Бустаманте не отвечал, что заставило рефери остановить бой, зафиксировав технический нокаут.
Напомним, также на турнире Даррен Тилл брутально нокаутировал Люка Рокхолда.
Поделиться