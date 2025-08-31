Олег Гончар

В со-главном боксерском поединке турнира Misfits Boxing 22, который состоялся 30 августа в Манчестере, Англия, экс-чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (1-0, 1 КО) одержал первую победу с 2019 года.

Фергюсон досрочно победил филиппинскую звезду промоушена Натанеля Бустаманте (6-3, 5 КО) в бою за временный титул в весовой категории до 74,8 кг.

Фергюсон, дебютировавший в профессиональном боксе после восьми поражений подряд в UFC, в третьем раунде усилил давление, загнал соперника к канатам и обрушил на него серию ударов. Бустаманте не отвечал, что заставило рефери остановить бой, зафиксировав технический нокаут.

Напомним, также на турнире Даррен Тилл брутально нокаутировал Люка Рокхолда.