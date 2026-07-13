Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поделился планами на будущее после завершения реабилитации. Боксер и боец ММА заявил о необратимых изменениях в своем образе жизни, религиозной перезагрузке и намерении провести последний поединок по действующему контракту с промоушеном.

Своё обращение звёздный ирландец опубликовал в социальных сетях.

Моя вера безусловна, и я благодарен Богу за возможность подтверждать её своими поступками. Изменения в моём образе жизни — это навсегда, а не временная мера. И я благодарен за возможность доказывать это каждый день.

Сейчас я нахожусь в Городе греха, но сам полностью далёк от любого греха. Я не открою эти двери и даже не приоткрою их. Я уже снова начал собирать победы. Во имя Иисуса молюсь! Сегодняшняя служба в церкви была очень сильной. Моё сердце тяжело, но благодаря Христу мой разум остаётся крепким. Я безмерно счастлив видеть, как моя семья с каждым днём всё больше любит Бога.

Я — дитя Божье. Я — друг Бога. Бог открывает мне путь там, где, кажется, его нет. Я не жертва обстоятельств — я преодолеваю их. Бог действует во мне, чтобы исполнялась Его благая воля. Моя молодость обновляется, как у орла. Во Христе я безмерно любим, дорог и ценен. Я живу в Божьем здоровье и нахожусь под Его сверхъестественной защитой. Всё способствует мне на благо. Для меня нет ничего невозможного, потому что я верующий.

Операция. Подготовка к восстановлению. Возвращение к тренировкам по единоборствам. Снова выйти в октагон. Провести последний по контракту бой. Дай Бог! Господи, я доверяю Тебе! Покажи мне Свой путь. Благодарю Тебя, Боже.