Владимир Кириченко

В ночь на 12 июля в T‑Mobile Arena в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 329.

Его главным событием стал реванш между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором (22‑7) и экс-владельцем титула BMF в легком дивизионе и пояса чемпиона UFC в полулегком весе американцем Максом Холлоуэем (28‑9).

Бой завершился победой техническим нокаутом Холлоуэя в первом раунде – поединок был остановлен на 69-й секунде из-за травмы ноги Макгрегора.

🫠 Clairement pas le spectacle que l'on attendait



Max Holloway s'impose par TKO au premier round suite à une blessure de Conor McGregor à l'#UFC329 pic.twitter.com/ZI9gs73gSH — UFC France (@UFCFRA) July 12, 2026

Для 37-летнего ирландца это был первый профессиональный бой после пятилетнего перерыва – 11 июля 2021 года на UFC 264 он уступил Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде. Из-за перелома большеберцовой и малоберцовой костей он не смог продолжить поединок после первого раунда.

В настоящее время Конор идет на серии из трех поражений подряд. Ранее он дважды проиграл в боях с Порье.

Стоит отметить, что бойцы уже встречались в августе 2013 года – тогда победу решением судей одержал Макгрегор. В том поединке он порвал переднюю крестообразную связку, из-за чего был вынужден пропустить почти год.

Накануне боя Конор не уложился в лимит полусреднего веса (77,11 кг). Его вес во время процедуры взвешивания составил 77,34 кг, тогда как вес Холлоуэя был ровно 77,11 кг. Однако в UFC для нетитульных поединков действует правило «одного дополнительного фунта», так что ирландец сделал вес.

Напомним, Белянюк нокаутом победил Гозали на шоу в Киеве.