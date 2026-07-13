Денис Седашов

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приняла решение о полном восстановлении России в правах.

Санкции сняты после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отменил свои рекомендации по ограничению участия представителей РФ.

Спортсмены с российскими паспортами будут допущены ко всем международным турнирам по настольному теннису и паранастольному теннису с 28 июля 2026 года.

Решение распространяется на все мероприятия под эгидой ITTF и касается как индивидуальных, так и командных соревнований.

НОК Украины отреагировал на отмену санкций против Олимпийского комитета РФ.