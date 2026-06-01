Денис Седашов

Все билеты на поединок между экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем были раскуплены за 240 секунд. По информации издания AS, это абсолютный рекорд в истории американского промоушена.

Цена самого дорогого билета в первый ряд составляла более 43 тысяч долларов, тогда как самые дешевые места на верхних трибунах стоили около 600 долларов. На вторичном рынке минимальная стоимость билетов в настоящее время составляет 1500 долларов.

Бой состоится 12 июля и возглавит турнир UFC 329 в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

Макгрегор официально отбыл дисквалификацию и может вернуться в UFC.