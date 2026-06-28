Донченко: «Макрон и Зеленский – хорошие друзья, дайте мне бой на UFC в Париже»
Украинский полусредневес хочет подраться в столице Франции
около 5 часов назадПодписаться в
Данило Донченко / Фото - UFC
Украинский боец UFC полусреднего дивизиона Данило Донченко (14-2) после победы над шведом Теодором Берггреном (8-4) рассказал, где хочет провести следующий бой.
«Спасибо всей моей стране, и вот что я хочу сказать. Вы знаете, я свободно говорю по-французски. Итак, Макрон и Владимир Зеленский – хорошие друзья, дайте мне бой на UFC в Париже. Погнали.
Вперед, ребята. Париж, я иду. Мы порвем этот Париж».
Донченко победил Берггрена техническим нокаутом во втором раунде. Бой прошел на UFC Fight Night 280 в Баку.
Напомним, турнир UFC в Париже состоится 5 сентября.
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