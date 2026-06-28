Украинский боец UFC полусреднего дивизиона Данило Донченко (14-2) после победы над шведом Теодором Берггреном (8-4) рассказал, где хочет провести следующий бой.

«Спасибо всей моей стране, и вот что я хочу сказать. Вы знаете, я свободно говорю по-французски. Итак, Макрон и Владимир Зеленский – хорошие друзья, дайте мне бой на UFC в Париже. Погнали.

Вперед, ребята. Париж, я иду. Мы порвем этот Париж».