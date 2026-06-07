Денис Седашов

Украинский боец полусреднего веса Данило Донченко (13-2) узнал имя нового соперника на ближайший поединок под эгидой UFC. Следующим оппонентом украинца станет представитель Швеции Теодор Берггрен (8-3). Сообщает Sherdog.

Бой состоится 27 июня в рамках шоу UFC Fight Night 280, которое пройдет в Баку (Азербайджан). Для Донченко это будет третий выход в октагон сильнейшей лиги мира.

Напомним, изначально Данило Донченко должен был провести поединок против другого шведского бойца — Андреаса Густафссона. Однако тот был вынужден сняться с турнира из-за серьезных проблем со здоровьем.

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