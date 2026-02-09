Полусредневес Даниил Донченко (14-2) высказался о второй победе в UFC:

Этот мужик крепкий. Он крепкий. Многие бойцы после этих ударов сдались бы, но не он. Но знаете, это не только о нем. Это больше обо мне, я допустил ошибку. Я был слишком взволнован, молод и глуп. Я не был доволен после боя. Я знал, что могу завершить его досрочно.

Мне просто не нужно было форсировать его, мне нужно было быть более сдержанным и дождаться момента. Но у меня была только установка: «Нокаут или всё равно!» Мне было всё равно на победу или поражение, в голове был только финиш боя.

Во втором раунде я как будто взял небольшую паузу. Не потому, что я был устал, я боролся с собой: «Черт, я не забил его досрочно. Хорошо, что мне делать дальше?» Это было что-то дикое.