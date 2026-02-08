Донченко одержал вторую победу в UFC
Украинский боец триумфировал на турнире Fight Night в Лас-Вегасе
37 минут назад
Даниил Донченко / Фото - UFC
24-летний украинский боец полусреднего дивизиона UFC Даниил Донченко (14-2) одержал вторую победу в самой сильной лиге мира.
8 февраля на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе Донченко победил единогласным решением судей американца Алекса Мороно (24-13): 30-26, 30-26, 30:27.
Даниил продолжил серию побед до семи подряд. Для Мороно это поражение стало четвертым подряд.
Напомним, Донченко в 2025 году выиграл 33-й сезон проекта The Ultimate Fighter.
В сентябре 2025 года Даниил победой дебютировал в лиге, разбив бразильца Родриго Сезинандо на турнире Noche UFC Fight Night 259.
