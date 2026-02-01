Олег Гончар

На арене Qudos Bank Arena в австралийском Сиднее прошел турнир UFC 325, главным событием которого стал титульный реванш в полулегком весе. Местный чемпион в полулегком весе Алекс Волкановски уверенно победил бразильца Диего Лопеса единогласным решением судей и защитил пояс.

В ко-мейн ивенте турнира новозеландский легковес Дэн Хукер потерпел поражение от француза Бенуа Сен-Дени, который завершил бой техническим нокаутом во втором раунде.

Результаты UFC 325

Главный кард:

Алекс Волкановски победил Диего Лопеса — единогласным решением судей

Бенуа Сен-Дени победил Дэна Хукера — ТКО, 2-й раунд

Маурисио Руффи победил Рафаэля Физиева — ТКО, 2-й раунд

Таллисон Тейшейра победил Тая Туивасу — единогласным решением судей

Куиллан Салкилд победил Джейми Малларки — сабмишн, 1-й раунд (удушение со спины)

Предварительный кард: