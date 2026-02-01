Волкановски защитил титул, Сен-Дені остановил Хукера: результаты UFC 325 в Сиднее
Нумерованный турнир прошел на Qudos Bank Arena и завершился 13 боями
около 3 часов назад
На арене Qudos Bank Arena в австралийском Сиднее прошел турнир UFC 325, главным событием которого стал титульный реванш в полулегком весе. Местный чемпион в полулегком весе Алекс Волкановски уверенно победил бразильца Диего Лопеса единогласным решением судей и защитил пояс.
В ко-мейн ивенте турнира новозеландский легковес Дэн Хукер потерпел поражение от француза Бенуа Сен-Дени, который завершил бой техническим нокаутом во втором раунде.
Результаты UFC 325
Главный кард:
Алекс Волкановски победил Диего Лопеса — единогласным решением судей
Бенуа Сен-Дени победил Дэна Хукера — ТКО, 2-й раунд
Маурисио Руффи победил Рафаэля Физиева — ТКО, 2-й раунд
Таллисон Тейшейра победил Тая Туивасу — единогласным решением судей
Куиллан Салкилд победил Джейми Малларки — сабмишн, 1-й раунд (удушение со спины)
Предварительный кард:
Билли Элекана победил Джуниора Тафу — сабмишн, 2-й раунд
Кэмерон Роустон победил Коди Брандея — ТКО, 2-й раунд
Джейкоб Малкун победил Торреза Финни — единогласным решением судей
Джонатан Микаллеф победил Обана Эллиота — сабмишн, 2-й раунд
Каан Офли победил Чжана И — решением большинства судей
Дом Мар Фан победил Санга Вук Кима — единогласным решением судей
Кейичи Накамура победил Себастьяна Сзалая — единогласным решением судей
Лоуренс Лю победил Рангбо Суланга — единогласным решением судей